Leeuwinnen oefenen op weg naar Spelen tegen toplanden

Samenvatting ‘We vinden het verschrik­ke­lijk, maar we hoeven hier toch niet met tranen te staan?’

24 maart Bondscoach Frank de Boer bleef ook na de valse start in de WK-kwalificatie rustig. Hij wees na de 4-2 nederlaag tegen Turkije erop dat er nog negen duels te gaan zijn. ,,We vinden het verschrikkelijk, maar we hoeven hier toch niet met tranen te staan? Hopelijk gaan we nu geen punten meer morsen.’’