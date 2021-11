Leeuwinnen voorkomen in blessuretijd dure nederlaag in WK-kwalificatie

Door Tim Reedijk



De wedstrijd stond aanvankelijk gepland voor gisteravond, maar door stevige sneeuwval in het Tsjechische Ostrava werd het treffen gisteravond afgelast. Nadat de Tsjechen het veld afgelopen nacht keurig sneeuwvrij hadden gemaakt, hield niets de aftrap om 12.00 uur vanmiddag meer tegen.

Het was de eerste wedstrijd voor bondscoach Mark Parsons zónder dubbelfunctie, nu zijn dienstverband bij het Amerikaanse Portland Thorns definitief voorbij is. Parsons moest vier potentiële basisspelers missen (Jackie Groenen, Lieke Martens, Aniek Nouwen en Sisca Folkertsma) en stelde onder anderen Kerstin Casparij (FC Twente) en Victoria Pelova (Ajax) op.

Volledig scherm Katarina Svitková en Merel van Dongen. © Pro Shots / Remko Kool Parsons is nog altijd zoekende met de Oranjevrouwen, na een teleurstellend debuut tegen Tsjechië in Groningen (1-1) en niet al te best voetbal in de overige drie gewonnen WK-kwalificatieduels. In Ostrava begonnen de Leeuwinnen niet slecht met enkele grote kansen, maar greep Tsjechië de voorsprong door een geweldige knal van afstand van Kateřina Svitková, de sterspeelster van de thuisploeg die voor West Ham speelt. Daarbij viel keeper Sari van Veenendaal in negatieve zin op, want zij ging wel heel apathisch naar de hoek.

Parsons noemde Tsjechië eerder al de meest tactisch gedisciplineerde tegenstander in de WK-kwalificatiegroep en daarmee werd ook direct duidelijk dat het wel eens een heel lastige middag zou kunnen worden in het zo goed als lege Mestsky Stadion, onder toeziend oog van een plukje meegereisde Oranje-fans. De Leeuwinnen kregen de meeste mogelijkheden, maar werden daarmee te weinig gevaarlijk of gingen er te slordig mee om.

Pas na rust, nadat Jill Roord van afstand op de paal schoot, kwam Oranje langszij. De rebound op dat schot was een koud kunstje voor Daniëlle van de Donk. Maar dat de Tsjechische voetbalvrouwen moesten winnen om uitzicht te houden op WK-kwalificatie werd snel daarna maar weer eens duidelijk. Een minuut na het doelpunt van Van de Donk redde Van Veenendaal op een enorme kans van Tsjechië. In de daaropvolgende hoekschop kopte de thuisploeg de bal op de onderkant van de lat. De verdiende voorsprong kwam enkele minuten later via het zusje van voormalig eredivisiespits Tomas Necid, Simona Necidová, die kon profiteren uit een hoekschop nadat Van Veenendaal moest lossen na de eerste inzet.

Groepshoofd

Oranje kon een nederlaag absoluut niet gebruiken, want daarmee zou het de Tsjechische en de IJslandse voetbalsters in de kaart spelen in de jacht op de belangrijke eerste plek in de WK-kwalficatie. Mede daarom was de gelijkmaker in blessuretijd van Stefanie van der Gragt met een kopbal van wezenlijk belang, al was er na afloop toch vooral teleurstelling bij de ploeg van Parsons en blijdschap bij de Tsjechische vrouwen, die in twee wedstrijden niet verloren van de Oranjevrouwen. Oranje blijft groepshoofd (elf punten uit vijf duels), maar voelt de hete adem van IJsland (zes punten uit drie duels) en Tsjechië (vijf punten uit vier duels).

Maandag oefenen de Oranjevrouwen in Den Haag tegen Japan (19.40 uur) als afsluiting van deze interlandperiode. In april staan weer twee kwalificatieduels op het programma, in eigen land tegen Cyprus en Belarus, landen die eerder al verslagen werden in de groep.

