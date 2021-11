Lege stadions zijn terug: uitstel eredivisie en KKD gaat toch niet door

Door Mikos Gouka



De rondgang vorige week van deze site langs het leeuwendeel van de clubs in het betaaldd voetbal leverde kort voor het weekeinde een duidelijke conclusie op. Voetballen voor lege stadions, dáár zagen de clubs helemaal niets meer in. ‘Leg dan de competitie maar tijdelijk stil’, was de breed gedragen mening in de eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie op vrijdag. Eigenlijk sprak alleen Ajax zich bij monde van trainer Erik ten Hag hardop uit tegen het stilleggen van de competities.

De clubs spraken elkaar vanochtend tijdens een videocall. Ajax, vertegenwoordigd door commercieel directeur Menno Geelen en Suzanne Adriaansen, luisterde vooral en zweeg verder. De Amsterdamse clubvertegenwoordigers zagen emoties bij Manfred Laros, directeur van Sparta en Jan Willem van Dop, de directeur bij Go Ahead Eagles. Die gaven in een bevlogen betoog aan dat er mét supporters op de tribune moest worden gespeeld. Sparta speelt bijvoorbeeld eerdaags thuis tegen Ajax, financieel een zeer belangrijke wedstrijd. Bij Go Ahead Eagles is de wisselwerking tussen de ploeg en de fanatieke aanhang zo goed dat het de Adelaarshorst tot een moeilijk te nemen vesting heeft gemaakt. Maar het onderzoek dat de KNVB, Eredivisie CV en de Keuken Kampioen Divisie hielden, toonde aan dat het stilleggen van ons voetbal niet zo eenvoudig is als het klinkt.

Zo is er grote twijfel of de korte lockdown en dus het leeg laten van de stadions wel eindigt op 4 december om 18.00 uur. De experts zeggen dat de piek in het aantal besmettingen nog moet komen en dus lijkt het een utopie dat de stadions straks de poorten weer wagenwijd open mogen zwaaien van het kabinet.

ESPN

Daarnaast is voetballen op of rond de feestdagen in december of begin januari 2022 lastig omdat de politie-inzet, die nogal nodig bleek de laatste weken, op korte termijn niet meer te regelen valt, zo hoorden ze in Zeist. En daarnaast zou ESPN bepaald niet staan te juichen als er een paar weken geen wedstrijden konden worden uitgezonden. De televisiezender is faliekant tegen een pauze in de eredivisie en de eerste divisie.

Tenslotte bleek er ook geen consensus te zijn na navraag bij spelers en trainers. De eerste categorie ziet een winterstop wel zitten, al was het alleen maar om de familie te kunnen bezoeken tijdens de feestdagen. Enkele trainers voorziet een enorm druk schema na de jaarwisseling en vreest dat de kleine selecties dan voor problemen gaan zorgen.

Dat allemaal bij elkaar opgeteld leverde één conclusie op: er moet worden door gevoetbald zonder publiek. Dat het nog niet meteen officieel werd aangekondigd door de KNVB heeft te maken met het debat in Den Haag dat nog moest worden gevoerd. Daar moet wel klip en klaar worden dat de clubs op compensatie vanuit de overheid kunnen rekenen. Daar twijfelt niemand aan, maar het is wel duidelijk dat het kabinet het betaald voetbal op de korrel heeft sinds er vrijwel wekelijks sprake is van rellen en incidenten in en rond de stadions.

Dat er gewoon wordt door gevoetbald doet vooral ook bij Feyenoord pijn. De club sprak zich eerder al hardop uit voor het stilleggen van de competitie. De Rotterdammers hadden immers driemaal een zo goed als uitverkochte Kuip in wedstrijden tegen bescheiden clubs als PEC Zwolle, Heracles en Fortuna Sittard. Dat de stoeltjes leeg blijven kost zo’n 900.000 per thuiswedstrijd en wie de financiële jaarcijfers van de club onder ogen heeft gekregen vorige maand zal zich realiseren dat die kostenpost pijn zal doen in Rotterdam-Zuid. Dat kan nooit allemaal worden gecompenseerd.