Lelijk duel, lelijk doelpunt, maar historisch moment

Door Hugo Borst



Wat de mysterieuze man in het groene pak in de catacomben heeft voorspeld, en moeder Lidwina trouwens ook, is uitgekomen: Patrick Kluivert heeft in de finale van de Champions League gescoord. In de slotfase puntert de 18-jarige spits Ajax naar de overwinning. De invaller voor Jari Litmanen rent uitzinnig naar de zijkant van het veld. Hij doet iets met zijn shirt. De gebroeders De Boer, Kanu, Overmars en Davids zitten achter hem aan. We kunnen het niet zien of horen, maar ze gillen allemaal, ze kraaien de victorie.



Laat me u voor zijn. Dit is geen wereldfoto. De World Press Photo (categorie sport) wordt dat jaar gewonnen door Bill Belknap met een actie uit een Amerikaanse honkbalwedstrijd. Een puur esthetisch beeld. Prachtig hoor, maar een beetje veilige keuze wel. Dong de karatetrap van Louis van Gaal aan de zijlijn niet mee in de prestigieuze fotocompetitie? Daar zat nou alles in. Woede. Rebellie. Gekte. Moed. Charisma. Leiderschap. De coach die spontaan een gat in de lucht trapt. Wat kwam-ie hoog! Van Gaal schudt de boel vanaf de zijkant onorthodox wakker. Je moet het maar durven. Een trotse scheidsrechter kan je erom wegsturen. Je kunt onderuitgaan. Heel de wereld zou zich rot lachen.