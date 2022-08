Leo Beenhakker al 80 jaar geliefd: ‘Vergeet niet hoe onnoemelijk veel hij heeft betekend voor het voetbal’

Door Dennis van Bergen



Peter Houtman ziet de scene zó weer voor zich. Het jaar 1985 was het. Ondanks een 2-1 overwinning op België had het Nederlands elftal kwalificatie voor het WK van 1986 zojuist in rook op zien gaan, toen hij voor zich bondscoach Leo Beenhakker de tunneltrap van de Kuip zag afdalen. Pijnlijke frons, het hoofd gebogen, de handen diep in zijn beige trainersjas gestoken. ,,Op zijn Leo’s dus”, zegt de oud-spits. ,,Bij niet een andere trainer kun je de emoties zo van zijn gezicht aflezen. Als Leo ontgoocheld is, ben jij het, ben ik het, dan is iedereen het. Hij is een van de kleurrijkste trainers ooit.”