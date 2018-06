Leon de Kogel ernstig gewond bij auto-ongeluk

De politie op Malta doet nog onderzoek naar de toedracht van het ongeval. Bekend is al wel dat Leon de Kogel niet zelf aan het stuur zat, maar als medepassagier de klap opving. Volgens de autoriteiten op het eiland, waar De Kogel enkele dagen met vrienden vakantie vierde, is het een wonder dat hij het er levend vanaf heeft gebracht.



Leon de Kogel, woonachtig in Houten, tekende in januari een contract voor anderhalf jaar bij UE Cornellà, een club uit de Segunda División in Spanje. Hij begon zijn profcarrière bij FC Utrecht, waarvoor hij 38 wedstrijden speelde en acht keer scoorde. In de eerste divisie was hij daarna actief voor VVV Venlo, Almere City en Go Ahead Eagles. Met dertig treffers in twee seizoenen was hij vooral in Deventer succesvol.