Letsch gaat op voor record bij Vitesse; Tannane terug tegen FC Emmen

Clubrecord

Nu kan hij het record alleen veroveren. Vitesse behaalde twee keer negentien punten uit de eerste acht wedstrijden, in het seizoen 1993/1994 en in 2000/2001. Dat is het huidige clubrecord.

,,Ik kijk niet naar records”, zegt Letsch. ,,Ik kijk naar de resultaten. Als die goed zijn, slaat de balans in ons voordeel uit. We beleven een droomstart, dat is zeker. Maar er is geen enkele ruimte voor achterover leunen. Als wij niet top zijn (doelt op eerste helft Willem II, red.) dan worden we snel kwetsbaar. We moeten het spel dicteren tegen Emmen. En dat kan alleen als we volle bak spelen. Dit is absoluut geen makkelijke wedstrijd.”