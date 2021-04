Letsch neemt AS Roma als voorbeeld voor Vitesse: ‘Ajax was beter, maar het beste team kan verliezen’

BekerfinaleThomas Letsch wil Ajax in de TOTO KNVB-bekerfinale met Vollgasfussbal verslaan. Voor de Duitse coach vormen energie, lef én initiatief voor Vitesse de weg naar de zege in De Kuip. ,,Ajax is de favoriet, maar in één wedstrijd is alles mogelijk”, zegt de trainer van de Arnhemse eredivisionist.

Door Lex Lammers



,,Als we tien keer tegen Ajax spelen, zullen we vaker verliezen dan winnen”, zegt Letsch. ,,Maar dit is één wedstrijd. Een finale. We zien daarin zeker kansen. Wij reizen niet naar Rotterdam af om een leuke wedstrijd te spelen. We reizen af voor de winst.”

Vitesse is de underdog. Maar de toppers van dit seizoen geven Letsch vertrouwen in De Kuip. ,,We hebben in eigen huis de topduels met AZ, PSV en Feyenoord gewonnen. We hebben dus kwaliteit.”

Ook het competitieduel in de herfst met Ajax biedt aanknopingspunten. ,,We verloren met 2-1. Door twee kapitale fouten. Maar we waren lange tijd gelijkwaardig en lange tijd ook beter. Zeker in de eerste helft hadden we moeten toeslaan. Daar hadden we twee keer moeten scoren. Uiteindelijk sloeg Ajax toe. In ondertal (na rode kaart Edson Álvarez, red.). Goed beschouwd waren ze die dag dus beter. Maar wij putten veel vertrouwen uit die wedstrijd.”

Effectiviteit

Vitesse heeft ruim een week gehad ter voorbereiding op de bekerfinale. Ajax maar enkele dagen. Dat is een voordeel voor de Arnhemse club. Maar voor de eindstrijd in De Kuip is effectiviteit bepalend, vindt Letsch. AS Roma gaf donderdagavond in de Europa League het goede voorbeeld, met de goal van Edin Dzeko. ,,Ajax was beter, maar het beste team kan verliezen”, zegt Letsch. ,,Dus moet je de kansen die je krijgt ook benutten. Ik verwacht niet dat wij zomaar tien kansen krijgen. Uit die enkele keer moeten we dus ook rendement halen. Voor ons is dat een punt van aandacht, gezien de laatste competitiewedstrijden.”

Letsch kan in De Kuip geen beroep doen op Patrick Vroegh. Hij is geblesseerd (hamstring). De middenvelder kan wel eens tot het einde van dit seizoen zijn uitgeschakeld. Maximilian Wittek trainde afgelopen week vanwege een schouderblessure enige keren apart van de groep. Maar de Duitser is fit.

Vitesse heeft deze week in Stadion Gelredome getraind om spionnen van Ajax uit Arnhem weg te houden. Maar de basis staat bij de Arnhemse club wel. Letsch kiest al het hele seizoen voor het 3-5-2-systeem. Riechedly Bazoer moet de aanvallen inleiden, Oussama Tannane is de vormgever naar voren toe en in de punt van de aanval staan dan Armando Broja en Loïs Openda.

