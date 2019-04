Leuk die play-offs, maar vaak volgt toch degradatie

Twintig eredivisieploegen hebben het de afgelopen tien seizoenen opgenomen in de play-offs om promotie-degradatie. Van die twintig ploegen wisten zich er acht te handhaven en stevenden twaalf teams alsnog af op degradatie. De laatste vijf seizoenen is dat beeld dus nog veel somberder.

In het huidige seizoen lijkt de race om directe degradatie al te zijn gelopen. NAC heeft niets minder dan een wonder nodig om nog van de laatste plaats te komen. De strijd om direct lijfsbehoud is echter nog in volle gang. De Graafschap (16de) en Excelsior (17de, met één wedstrijd minder gespeeld) kunnen de play-offs voor promotie/degradatie nog ontlopen. FC Emmen is nog lang niet zeker van direct lijfsbehoud en Fortuna Sittard kan theoretisch gezien ook nog worden ingehaald door de huidige play-off kandidaten.