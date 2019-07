Levchenko nieuwe voorzitter spelersvakbond VVCS

Levchenko (41) is geboren in Oblast Donetsk in Oekraïne en werd in 2001 genaturaliseerd tot Nederlander. Hij speelde voor Vitesse, FC Groningen, Sparta Rotterdam en Willem II. ,,Ik heb in mijn eigen carrière ondervonden hoe kwetsbaar een jonge prof is. Je bent volledig gefocust op je toekomst als voetballer en de juiste begeleiding is daarbij essentieel, van mensen die je blindelings kunt vertrouwen. VVCS biedt die begeleiding en zorgt ervoor dat sporters en coaches het beste uit hun carrière kunnen halen, zowel tijdens de periode op het veld als in het leven daarna.”