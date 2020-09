Levenswerk Frans van Seumeren pas voltooid bij titel FC Utrecht ‘Ik ga hiermee door tot ik dood neerval’

Door Sjoerd Mossou en Tim Reedijk Trots kijkt Frans van Seumeren naar de statige familieportretten in de entreehal. We zijn in Villa Jongerius, een majestueus wit gebouw in hartje Utrecht, op een steenworp afstand van de Jaarbeurs. ,,Kijk, zij daar, dat is mijn moeder’', zegt Van Seumeren, wijzend op het schilderij van een jonge vrouw in een rode jurk. ,,En daarboven: oma met opa Jan Jongerius. Opa was een bekende Utrechtse ondernemer, die groot werd met zijn Texaco-tankstations en Ford-garages.’’ Het decor van het gesprek contrasteert enigszins met de hoofdpersoon. Villa Jongerius, uit 1938, is een complex waar de allure vanaf druipt, compleet met een schitterende tuin. Van Seumeren zelf staat hier gewoon in spijkerbroek en een eenvoudig vest, pratend in onvervalst plat Utregs.

De grootaandeelhouder van FC Utrecht mag dan al jaren goed zijn voor een plek in de Quote 500, steenrijk geworden in het zwaar transport, het is de bedoeling dat we hem ‘je’ en ‘Frans’ noemen. Van Seumeren praat in rechte zinnen zonder opsmuk. Achteloos gaat het van bekaor en mekaor en Da ken wel weze.



Het is precies wat hem zo geliefd maakt bij de aanhang van FC Utrecht. Een lokale weldoener die al tussen de 40 en de 50 miljoen van zijn eigen geld in de club pompte, maar desondanks volstrekt alledaags en benaderbaar is gebleven. ,,Je moet wel gek zijn om in Nederland een voetbalclub te kopen, want het kost je bakken met geld’', zegt Van Seumeren meermaals. ,,Maar ik heb er nog nooit een seconde spijt van gehad.’'