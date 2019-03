Lex Immers tekent voor drie jaar bij en sluit loopbaan af bij ADO

Nog dit jaar 5G in Philips Stadion in Eindhoven via testen van Vodafone­Zig­go

10:29 EINDHOVEN - VodafoneZiggo start in de tweede helft van dit jaar in het Philips Stadion met het testen van een zogeheten 5G-verbinding. Daarmee is het bijvoorbeeld mogelijk om wedstrijden thuis te zien via 360 graden-camera’s, die op allerlei plekken in het stadion zijn gemonteerd. Hierdoor kan een voetbalduel zeer dichtbij of boven het worden gevolgd, in allerlei hoeken en standen.