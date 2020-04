Liefde voor ADO én RKC: ‘Ik houd mijn hart vast’

Zeljko Petrovic (54) komt nog vaak bij RKC Waalwijk, de club waar hij populair was als speler in de jaren negentig en later als trainer nog actief was. Als de Serviër vanmiddag terug is van zijn wandeling met zijn vrouw in de bossen rond woonplaats Vught, is RKC misschien wel officieel gedegradeerd. Zonder die pijn op het veld te voelen. ,,Samen met PSV is RKC natuurlijk mijn club in Nederland. De club waar ik liefde voor voel’’, zegt Petrovic. ,,Maar we moeten wel eerlijk zijn hé. RKC zou in een normale situatie ook gedegradeerd zijn. We moeten nu niet gaan liegen. Dus daar is men er wel op voorbereid. En hangt de toekomst van de club er ook niet van af.’’