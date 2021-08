Lieke Martens bij laatste drie voor titel Europees voetbalster van het jaar

Ze heeft in de uitverkiezing concurrentie van haar Spaanse ploeggenoten Jennifer Hermoso en Alexia Putellas. In 2017 werd Martens ook al eens uitgeroepen tot Europees voetbalster van het jaar. In datzelfde jaar koos de FIFA haar ook tot beste voetbalster ter wereld.

Vele (bonds)coaches en journalisten hebben hun stem uitgebracht. Op 26 augustus maakt de UEFA tijdens de loting voor de groepsfase van de Champions League in Istanbul de winnares bekend. Martens won de Europese prijs in 2017.

Voor de titel UEFA-coach van het jaar komen Pep Guardiola (Manchester City), Roberto Mancini (bondscoach Italië) en Thomas Tuchel (Chelsea) in aanmerking. In het vrouwenvoetbal gaat de onderscheiding naar Lluis Cortés (FC Barcelona, inmiddels vertrokken), Peter Gerhardsson (bondscoach Zweden) of Emma Hayes (Chelsea). Bondscoach Sarina Wiegman van Oranje eindigde in het klassement op de achtste plek met 7 punten. Ze fungeert inmiddels als bondscoach van de Engelse voetbalsters.