Lieke Martens eerder weg bij Leeuwinnen

Oranje is tot en met dinsdag bijeen voor een trainingsstage in Zeist. Eerder haakte Jill Roord al geblesseerd af. De voetbalsters wonnen vrijdag van Rusland (0-1) in de EK-kwalificatie. Estland is op 23 oktober de volgende tegenstander van de nationale ploeg van bondscoach Sarina Wiegman.