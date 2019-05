Lieshoutenaar Brouwers neemt biertjes voor lief na doelpunt FC Den Bosch: ‘Een en al emotie wat er uitkomt’

VideoFC Den Bosch toonde zich zondagmiddag in de halve finale van de play-offs dodelijk effectief tegen Go Ahead Eagles. Mede dankzij een doelpunt van middenvelder Luuk Brouwers uit Lieshout beschikken de Bosschenaren over een uitstekende uitgangspositie (2-2). ,,Ik denk dat we met een goed gevoel terugreizen.”

Het doelpunt van Brouwers kwam voort uit een van de spaarzame kansen van FC Den Bosch, dat in de Adelaarshorst aantoonde over stalen zenuwen te beschikken. ,,Als je van twee kansen twee doelpunten maakt... Het gaat erom of-ie het net raakt of niet. Dat is bij ons gelukt”, reageerde Brouwers nuchter.

Bij zijn eigen doelpunt kwam wat meer emotie kijken. ,,Dat voelde lekker. In het begin was het even zoeken van waar ben ik. Dan loop je naar het uitvak, krijg je een paar biertjes over je heen. Dat is wel grappig achteraf. En dan is het juichen. Een en al emotie wat er uitkomt.”

Uitgangspositie

Door het 2-2 gelijkspel in Deventer lijkt FC Den Bosch woensdag in eigen huis over de beste kaarten te beschikken. ,,We weten dat het nog niet gespeeld is”, waarschuwt Brouwers. ,,Maar ik denk dat we met een goed gevoel terugreizen. Ik denk dat als je 2-2 speelt, dat je terug mag kijken op een goed resultaat. Twee uitdoelpunten, je hebt wel het idee dat dat geen slechte uitgangspositie is.”