Linssen 2.0 heeft alle monden in en rond de Kuip gesnoerd

Door Mikos Gouka



Als Bryan Linssen vorig seizoen eens de uitverkorene was om zijn zegje te doen in een volle perszaal, kwam hij vaak al met gebogen hoofd binnen. Waarschijnlijk nog snel zijn antwoorden voorbereidend op vragen die vaak gingen over gemiste kansen, of over het feit dat een topspeler uit de subtop niet zomaar kon aanhaken bij een topclub.