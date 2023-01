‘Lionel Messi kan in Saoedi-Arabië meer gaan verdienen dan Cristiano Ronaldo’

Andries Noppert keept liever niet in oranje shirt: ‘Kan me voorstel­len dat mensen er een beetje klaar mee zijn’

Zo sta je met Oranje op het WK in Qatar en zo speel je met SC Heerenveen doelpuntloos gelijk op bezoek bij RKC Waalwijk. Ook voor Andries Noppert is de eredivisie weer begonnen. ,,Het was een mooie periode, maar nu is de realiteit dat we hier een wedstrijd spelen.”

8 januari