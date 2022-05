LIVE | Aftellen richting finale tussen Feyenoord en AS Roma, Justin Bijlow als captain onder de lat

Bij Heracles komt 17 jaar na promotie­feest abrupt einde aan onbezorgd bestaan in de eredivisie

Op de plek waar zeventien jaar en één dag geleden het feest van de promotie werd gevierd, viel nu een asgrauwe sluier over Heracles. Aan een prachtig, onbezorgd bestaan in de eredivisie kwam op 21 mei 2022 een wreed einde. In Almelo speelt het komende seizoen een club uit de Keuken Kampioen Divisie.

22 mei