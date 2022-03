LIVE | Ajax met Gravenberch, Berghuis en Klaassen tegen Cambuur, Tyton voor het eerst bij selectie

Keuken Kampioen Divisie ADO Den Haag in doelpunten­fes­tijn tegen Jong Ajax ten onder

ADO Den Haag heeft in zijn eerste duel na het ontslag van trainer Ruud Brood een ruime nederlaag geleden. Onder leiding van interim-coach Giovanni Franken had de nummer zes van de Keuken Kampioen Divisie uit tegen Jong Ajax weinig in te brengen: 6-3.

7 maart