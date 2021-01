LIVE | Ajax met Haller, Labyad en Schuurs begonnen tegen Fortuna Sittard

Ook Ten Hag snapt niet waarom VAR ontbreekt in beker: ‘Wij nemen toernooi ook serieus’

21 januari Erik ten Hag was een tevreden trainer na de bekerzege van Ajax bij AZ (0-1). Zijn ploeg bereikte de kwartfinale en hij had ook nog eens veel spelers kunnen sparen. ,,Dat is inderdaad allemaal wel lekker”, erkende hij. ,,Het was een mooie avond voor ons.”