LIVE | Ajax neemt gas terug na weergaloze eerste helft tegen NEC

Fortuna schreeuwt om verster­king: huidige selectie te smal voor degradatie­strijd

10 augustus Het optreden van afgelopen zaterdag, in de oefenwedstrijd tegen FC Utrecht, zegt alles over de huidige status van Fortuna Sittard. Het A-team van de Limburgers boekte een knappe 3-2 zege op de basiself van René Hake. De ‘reserves’ gingen tegen de B-keuze van dezelfde tegenstander vervolgens met 7-0 onderuit. Het duidt in een notendop hoe Fortuna ervoor staat.