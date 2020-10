LIVE | Ajax ontsnapt aan tweede tegengoal: Lundqvist raakt de paal

Arnesen negeert wens Advocaat om vervanger Jørgensen te halen: ‘Op dat vlak niet op één lijn’

2 oktober De spierblessure van Nicolai Jørgensen zorgde voor discussie in de Kuip deze week. De Deen zal er voorlopig weer niet bij zijn en dus heeft Feyenoord alleen nog de Slowaak Robert Bozenik over als centrumspits. De jongeling zal dan ook spelen zondag in Tilburg tegen Willem II.