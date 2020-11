LIVE | Ajax zonder Blind op bezoek in Emmen, ook Tagliafico op de bank

Samenvatting Fris RKC laat eredivisie­kel­der achter zich door winst bij FC Twente

27 november Vrijwel alle kenners waren het er voorafgaand aan het seizoen over eens. RKC was de gedoodverfde degradatiekandidaat nummer één. Hoe anders is de situatie nu. Na de 0-2 overwinning op FC Twente van vanavond, zijn de Brabanders in elk geval eventjes medekoploper van het rechterrijtje.