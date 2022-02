LIVE | Bony op de bank bij NEC, Martina in de basis bij Go Ahead in laatste kwartfinale KNVB-beker

Ajax-goa­lie Stekelen­burg vreest voor einde seizoen na operatie

Maarten Stekelenburg verwacht dit seizoen niet terug te keren in het doel van Ajax. Dat zegt de keeper op de website van de Amsterdamse club. Stekelenburg raakte dit seizoen al na enkele wedstrijden geblesseerd. Wel is hij positief over zijn revalidatie. ,,Ik ben twee, drie maanden geleden geopereerd, maar het gaat nu weer de goede kant op.”

8 februari