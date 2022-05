LIVE | Directe concurrenten NEC en Go Ahead treffen elkaar in Nijmegen

Voetbal­slacht­of­fers herdacht: ‘Feyenoord, Sparta en PSV verloren in oorlog meer Joodse leden dan Ajax’

Tijdens de Nationale Sportherdenking in het Olympisch Stadion zijn vandaag duizenden oorlogsslachtoffers in het Nederlandse voetbal herdacht. Onder hen Edward ‘Eddy’ Hamel, de bekendste Joodse Ajacied die omkwam in de Tweede Wereldoorlog.

4 mei