LIVE | Droomstart voor FC Twente in Tilburg

FC Eindhoven wordt penalty onthouden en verliest bij Go Ahead

20:21 FC Eindhoven had in de slotfase bij een 1-0 achterstand recht op een penalty, maar kreeg deze niet. Go Ahead Eagles liep daarna nog uit naar 3-0. Vlak voor de wedstrijd werd duidelijk dat vijf FCE-spelers niet inzetbaar waren door ontbrekende uitslagen van coronatests.