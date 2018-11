LIVE | Eerste kans voor Leeuwinnen, Martens raakt kruising

Stats Oude Meerdijk nog geen onneembare vesting, De Ligt in rijtje Davids en Overmars?

19:27 Na de wedstrijden in Europa vervolgen PSV en Ajax hun jacht op de titel. De Eindhovenaren gaan naar de Achterhoek en Ajax speelt zondagmiddag in Rotterdam tegen Excelsior. Met behulp van statistiekenbureaus Gracenote en Opta blikken we met de leukste feitjes vooruit op de elfde speelronde. Ook zie je hier alvast de vermoedelijke opstellingen.