LIVE eredivisie | Ajax dankzij Steven Bergwijn met comfortabele voorsprong de rust in tegen Cambuur

Voorselec­tie Oranje prikkel voor Joey Veerman, PSV’er in potentie interes­sant wapen voor Louis van Gaal

Brian Brobbey, Kenneth Taylor, Andries Noppert, Pascal Struijk en Joey Veerman zijn de vijf debutanten in de voorselectie van Oranje. In het geval van Veerman is de timing van dat nieuws aardig: zaterdag wordt hij gewogen in een zware wedstrijd met zijn club PSV, uit tegen FC Twente.

2 september