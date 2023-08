LIVE eredivisie | Brobbey mist enorme kans tegen Heracles, Gorter vervangt geblesseerde Rulli

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Na 21 minuten is daar al de derde hoekschop voor Ajax. Branco van den Boomen slingert de bal weer goed voor het doel en bij de eerste paal verlengt Jorrel Hato de bal, maar bij de tweede paal wordt Brian Brobbey verrast. Hij tikt van dichtbij naast. Een enorme kans, maar Brobbey heeft nog niet de scherpte die nodig is.

Ajax scoorde al 52 jaar op rij in de openingswedstrijd van het nieuwe seizoen in de eredivisie. De laatste keer dat dit niet lukte was in 1972 tegen NEC.

Een bijzondere gast vanavond in de Johan Cruijff Arena. Nwankwo Kanu kijkt toe met zijn zoon. De 47-jarige Nigeriaan speelde van 1993 tot 1996 voor Ajax, waarmee hij in 1995 dus de Champions League won. Hij scoorde 27 keer in 74 duels voor Ajax.

Na een goede kantwissel kan Branco van den Boomen vanaf links de bal voor het doel slingeren, maar zijn voorzet is te hoog en gaat in de handen van Michael Brouwer in plaats van op het hoofd van Mohammed Kudus.

Branco van den Boomen legt vervolgens aan voor een vrije trap, die door Michael Brouwer kan worden gestopt. Wel nog een hoekschop voor Ajax, waar Jakov Medic dan weer gevaarlijk uit is. Er gebeurt genoeg in de eerste tien minuten.

Na tien minuten is daar al de eerste gele kaart van de wedstrijd. Hij is voor Heracles-captain Justin Hoogma, die Brian Brobbey onderuit haalt op de rand van het strafschopgebied.

We zijn onderweg in de Johan Cruijff Arena, waar vrijwel alle stoeltjes vanavond bezet zijn.

Nog drie minuten tot de aftrap in de Johan Cruijff Arena, waar de spelers van Ajax en Heracles het veld betreden. Steven Bergwijn geeft in de spelerstunnel nog een forme knuffel aan Jetro Willems, de linksback van Heracles.

Maurice Steijn bij ESPN

,,De komst van Josip Sutalo is nog niet rond. Dat gaat wel de goede kant op, het ziet ernaar uit dat dat rond gaat komen. Daarna moet er nog wel iemand bij. We zoeken naar iemand die multifunctioneel is."

,,Kenneth Taylor is op papier onze nummer 10. Hij is niet echt dat type, maar hij moet wel in die ruimtes komen. We willen vooral veel beweging op het middenveld. Tahirovic is dan de controleur op ons middenveld."

,,Mohammed Kudus heeft de hele week gewoon getraind. Ik heb niks over Brighton met hem besproken. Zolang hij hier onder contract staat, moet hij gewoon zijn werk doen."

,,Jakov Medic heeft een imposant uiterlijk, maar hij kan ook zeker voetballen. Hij durft in te dribbelen en ballen door de linies door te spelen. Het moet nog blijken of hij een koopje is voor 2 miljoen, maar ik ben er blij mee dat hij er is."

,,De voorbereiding is steeds iets beter gegaan. De resultaten zijn niet altijd goed geweest, daar hebben we onze ogen ook niet voor gesloten. Maar we hebben in alle wedstrijden de meeste kansen gehad, dat geeft ons ook hoop. We geven de goals te makkelijk weg en halen de trekker niet genoeg over. We weten dus dat die zaken beter moeten."

,,Spelen met de handrem erop vanavond? Nee, die moet er juist van af. We moeten alles met de juiste intensiteit en flair doen. Ik heb veel respect voor Heracles, maar we moeten vanavond gewoon meteen laten zien dat we een van de titelkandidaten zijn."

,,Ik snap wel dat er een beeld is bij Steven Bergwijn dat hij niet de juiste aanvoerder voor Ajax zou zijn, maar ik zie dat toch anders. Hij is wel iemand die op het veld het verschil kan maken en ook zeker in deze rol kan gaan groeien. Hij is een jongen van de stad, jongen van de club, international, heeft de juiste leeftijd."