LIVE eredivisie | Duel Feyenoord stilgelegd, spelers komen om half 4 weer naar buiten

,,We willen geen risico nemen'', vertelt Nijhuis, die voor de tweede keer voor de camera van ESPN verschijnt. ,,Eerst zouden we om kwart over 3 naar buiten gaan, maar toen was het nog niet verantwoord. Normaal gesproken is een halfuur wachten definitief staken, maar daarover heb je ook contact met wedstrijdzaken. We hopen over een paar minuten weer te gaan spelen.''