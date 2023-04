LIVE eredivisie | FC Emmen kan veilige haven ruiken en hoopt op zege tegen Heerenveen

Feyenoor­ders Mats Wieffer en Santiago Giménez lopen schorsing op in Rome

Feyenoord zal bij de start van het nieuwe seizoen in Europa moeten doen zonder Mats Wieffer en Santiago Giménez. Beide spelers liepen donderdagavond in de met 4-1 verloren kwartfinale tegen AS Roma tegen een schorsing aan.