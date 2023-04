LIVE eredivisie | FC Twente en Sparta strijden om vijfde plek in de competitie

Dick Advocaat getergd en verbaasd over getreuzel bij ADO: ‘Ik vind het een slechte zaak’

Uiteraard ging het bij ADO Den Haag voorafgaand aan de wedstrijd tegen De Graafschap over het voetballende aspect. Opvallender was echter dat trainer Dick Advocaat zijn verbazing over de gang van zaken bij de Haagse club niet onder stoelen of banken schoof.