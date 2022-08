Live eredivisie | Feyenoord - Heerenveen

Voetbalpod­cast | ‘Feyenoord is nog lang niet uitgewin­keld’

De tactieken van Van Bronckhorst. Voetballers en criminelen. Feyenoord shopt en bereidt zich voor op drie duels in acht dagen. Ten Hag krijgt ervan langs in Engeland. Het zijn onderwerpen in de AD Voetbalpodcast. Etienne Verhoeff bespreekt het met Mikos Gouka.

11 augustus