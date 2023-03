LIVE eredivisie | Feyenoord met Danilo en Giménez op jacht naar zege op Volendam in aanloop naar Klassieker

De laatste wedstrijd van speelronde 25 begint om 20.00 uur in de Kuip, waar Feyenoord gastheer is van nummer dertien FC Volendam. Met volgende week zondag de uitwedstrijd bij Ajax (na zege in Heerenveen ook op 55 punten) op het programma wil Feyenoord de drie punten pakken. Volg hier ons liveblog.