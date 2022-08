LIVE eredivisie | Feyenoord met invallers Walemark en Toornstra meteen veel gevaarlijker

Coëfficiënten Nederland deelt dankzij AZ opnieuw dreun uit aan Portugal en mag dromen van vijf troeven

Opnieuw een topavond voor het Nederlandse voetbal in de strijd om twee vaste plekken in de groepsfase van de Champions League. Nederland bouwde de voorsprong op Portugal in een week met wisselende resultaten uit, terwijl Frankrijk zich langzaam zorgen moet gaan maken.

19 augustus