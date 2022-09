LIVE eredivisie | Fortuna hoopt op Velázquez-effect tegen Excelsior, Seuntjens terug in basis

Na lange coma zei Donny van Iperen ineens ‘yes’ tegen de verpleeg­ster: ‘Een klein wonder’

Hoopvol nieuws uit het Erasmus Ziekenhuis in Rotterdam. Sinds twee weken kan voetballer Donny van Iperen, die door een botsing met een keeper lange tijd in coma lag, weer praten. Joey van Iperen, de broer van de oud-speler van onder meer AZ, SC Cambuur, Telstar en Go Ahead Eagles, noemt het een klein wonder.

15:39