LIVE eredivisie | Fortuna Sittard neemt het zonder Burak Yilmaz op tegen FC Emmen

Met video's Owen Wijndal positief na trieste aftocht bij terugkeer in basis Ajax: ‘Denk dat het wel goed komt’

De terugkeer van Owen Wijndal in de basis bij Ajax heeft niet lang geduurd. In het met 1-3 gewonnen uitduel op bezoek bij Rangers viel de linksback vlak voor rust geblesseerd uit. Wijndal speelde een rol in de totstandkoming van twee Amsterdamse doelpunten. ,,Morgen maken we een scan en dan weet ik meer.”

1 november