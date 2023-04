LIVE eredivisie | Go Ahead Eagles krijgt bezoek van concurrent Fortuna Sittard

Met poll Dit zijn de scenario’s voor Ajax en PSV bij verdeling Europese tickets

Een jaar voordat de eredivisie weer twee directe Champions League-tickets mag vergeven, is het nog dringen geblazen om een plek in de voorronde. Daarbij zijn alle ogen gericht op Ajax en PSV, die komende zondagen in onderlinge krakers de Europese bezetting verder inkleuren. Welke scenario’s zijn daarbij mogelijk en aannemelijk?