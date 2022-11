LIVE eredivisie | Herpakt Ajax zich op bezoek bij FC Emmen?

Voetbalpod­cast | ‘Veel Feyenoor­ders zijn nog te wisselval­lig’

Feyenoord en PSV voeren de eredivisie aan vlak voor de winterstop. De Rotterdammers wonnen met 1-0 van Cambuur en staan nu gedeeld eerste. Maar soepel liep het niet. Over dat duel, de WK selectie van Louis van Gaal, scorende spitsen en Last Dance op het WK praat Etienne Verhoeff met Johan Inan in een nieuwe AD Voetbalpodcast.

11 november