LIVE eredivisie | John Heitinga neemt geen risico en zet Davy Klaassen op de bank in Heerenveen

Jordy Clasie en Pascal Jansen zien kansen voor AZ tegen ‘favoriet’ Lazio: ‘Hebben ook zeker zwaktes’

Ook voor Jordy Clasie is de wedstrijd tegen Lazio speciaal. Een van de meest ervaren spelers die morgenavond in Stadio Olimpico namens AZ aan de aftrap verschijnt kijkt uit naar het duel in de achtste finales van de Conference League.