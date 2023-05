LIVE eredivisie | Kan AZ op bezoek bij NEC rampseizoen Ajax nog stukje verergeren?

KNVB: gestaakt duel om 12.00 uur volgende dag uitge­speeld

Wedstrijden in het betaald voetbal die definitief worden gestaakt worden in principe de volgende dag om 12.00 uur uitgespeeld. De KNVB laat weten dat dit niet anders kan, omdat er de komende weken ‘weinig tijd is dat op een later moment te doen’.