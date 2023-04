LIVE eredivisie | Lauritsen draait eigenhandig achterstand om voor Sparta bij FC Twente

Romeinse politie voert 40 Nederlan­ders af die stadion AS Roma proberen binnen te komen

De Italiaanse politie heeft donderdagavond in totaal 40 Nederlanders aangehouden die geprobeerd hebben het Stadio Olimpico binnen te komen. Deze Feyenoordsupporters zijn afgevoerd naar het politiebureau en het is maar de vraag of zij daar nog de wedstrijd van hun club kunnen bekijken.