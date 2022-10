LIVE eredivisie | Mats Seuntjens weer terug in de basis bij Fortuna, RKC heeft Michiel Kramer terug

FC Emmen en FC Volendam schieten weinig op met remise in degradatie­kra­ker

Kans op kans, maar op De Oude Meerdijk moesten FC Emmen en FC Volendam zich vanavond met een punt tevredenstellen. Het duel tussen nummers 17 en de 18 van de eredivisie eindigde dankzij treffers van Walid Ould-Chikh en Ahmed El Messaoudi in 1-1. Vitesse is de nieuwe hekkensluiter in de eredivisie.

14 oktober