LIVE eredivisie | NEC komt na klein halfuur op voorsprong dankzij nieuwkomer

0-1 GOAL van Koki Ogawa!

Daar is de eerste treffer van de avond! Het is de nieuwe Japanse spits Ogawa die de Nijmegenaren op voorsprong schiet. Ogawa kapt naar binnen en schiet raak in de korte hoek. Het is al zijn tweede goal in Nijmeegse dienst, nadat hij vorige week al scoorde in de 3-4 nederlaag tegen Excelsior.