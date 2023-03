LIVE eredivisie | SC Cambuur op comfortabele voorsprong, hekkensluiter op weg naar zege

FC Den Bosch verliest met 13-0 en lost NAC af met grootste nederlaag ooit voor Brabantse club in betaald voetbal

FC Den Bosch verloor vrijdagavond met 13-0 van PEC Zwolle in de Keuken Kampioen Divisie. Een evenaring van de grootste nederlaag ooit in het betaalde voetbal: VVV - Ajax: 0-13. Daarmee is de Bossche club uiteraard ook meteen de nieuwe recordhouder als het gaat om de grootste nederlaag ooit voor een Brabantse club, laat statistiekbureau Gracenote weten.