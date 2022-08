LIVE eredivisie | Scherpen al twee keer geklopt bij debuut voor Vitesse tegen Heerenveen

FC Twente houdt ondanks beroerde start tegen Fiorentina zicht op Conference League

FC Twente heeft nog altijd zicht op het hoofdtoernooi van de Conference League. In de heenwedstrijd van de play-offs begon de ploeg van trainer Ron Jans dramatisch en keek het al snel tegen een ruime achterstand aan. Door een goal van invaller Vaclav Cerny na rust dwong FC Twente in Florence toch nog een redelijke uitgangspositie af voor de return van volgende week in Enschede: 2-1.

18 augustus