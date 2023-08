LIVE eredivisie | Slot moet aan de bak in de rust, Zerrouki al gewisseld na rode kaart Nieuwkoop

Met een kansenverhouding van 10-7 (3-2 op doel) was het een zeer vermakelijke eerste helft, al zullen veel fans van Feyenoord daar wellicht anders over denken. Igor Paixão kreeg twee goede kopkansen, maar Paul Gladon was ook dicht bij een goal. Justin Bijlow wist dat te voorkomen.

Rust in de Kuip, waar Feyenoord halverwege de eerste helft met tien man kwam te staan na rood voor rechtsback Bart Nieuwkoop. Vervolgens haalde Arne Slot nog middenvelder Ramiz Zerrouki naar de kant voor verdediger Thomas Beelen. 0-0 nog in de Kuip.

Bij het ingaan van de drie minuten extra tijd is daar weer een kopbal van Igor Paixão. Zijn derde van de middag al, maar niet zo gevaarlijk als de vorige twee. De eerste van dichtbij had er zeker in gemoeten, de tweede ging recht op Fortuna-keeper Ivor Pandur af.

Daar is dan de wissel bij Feyenoord. Ramiz Zerrouki, die uiteraard niet blij is dat hij wordt geslachtofferd bij zijn competitiedebuut voor Feyenoord, stormt van het veld af. Hij geeft Arne Slot nog wel een slap handje, waarna hij boos in de dug-out gaat zitten.

Arne Slot gaf direct na de rode kaart van Bart Nieuwkoop aan dat Feyenoord 4-4-1 moest gaan spelen, om even wat zekerheid in te bouwen met tien man. Nu gaat hij wisselen. Niet Lucas Pedersen komt erin, maar de van PEC Zwolle overgekomen verdediger Thomas Beelen.

Oei, dat had 'm moeten zijn voor Feyenoord. De kopbal van de Braziliaanse linksbuiten gaat net naast, maar die had erin gemoeten.

Feyenoord had even vijf minuten nodig om warm te draaien, maar is nu los. Een minuutje loopt het storm voor het doel van Fortuna Sittard, maar de bal gaat er nog niet in. Een prima start van de ploeg van Arne Slot, die blij zal zijn met de energie die zijn spelers op de mat leggen.

Daar laat Bart Nieuwkoop meteen zijn grote kracht zien. Hij duikt op het juiste moment in de diepte op de rechterflank en wordt goed bediend door Mats Wieffer. De voorzet van Nieuwkoop is ook prima, maar Fortuna Sittard ruimt op voordat Calvin Stengs binnen kan schieten.

We zijn begonnen in de Kuip. Wat kan de kampioen laten zien bij de start van de competitie?

De spelers van Feyenoord en Fortuna Sittard komen het veld op in de sfeervolle Kuip, waar het zonnetje ook vandaag niet te zien is. Lutsharel Geertruida is de captain van Feyenoord, omdat eerste aanvoerder Gernot Trauner nog altijd niet fit is.

Mooie middag voor Buijs en Poldervaart

Een mooie middag voor Danny Buijs en Adrie Poldervaart, die op weinig plekken gelukkiger zijn dan in de Kuip. Vooral voor Poldervaart is het een bijzondere dag. Lees hier een openhartig interview met hem over zijn afgelopen halfjaar.

Danny Buijs kiest voor een 4-3-3 opstelling met Fortuna Sittard. ,,Ik ben ook heel nieuwsgierig naar mijn ploeg, dat is altijd zo als het serieuze werk begint. Als blijkt dat we aanpassingen moeten doen, dan gaan we dat zeker doen. Ik heb niet de illusie dat wij hier 90 minuten gaan domineren, maar ik ben wel heel nieuwsgierig wat wij kunnen laten zien waarmee we al een paar weken bezig zijn geweest in de voorbereiding."

,,Het is zeker een aderlating dat Kaj Sierhuis er niet bij is. Hij is met een blessure binnengekomen na zijn periode bij Stade Reims. Hij heeft nog een paar weken nodig, maar is nu aan het instromen bij de trainingen. We hebben meer spelers die terugkomen van lange blessures, dus het is de vraag hoe lang zij het vandaag zullen houden. We mogen nu gelukkig vijf keer wisselen, dus dat geeft ons meer opties."

Buijs is ook benieuwd naar nieuwkomer Alen Halilovic, de 27-jarige Kroaat die in het verleden nog bij FC Barcelona, HSV en SC Heerenveen speelde. De kleine linkspoot kwam over van HNK Rijeka. ,,Alen kan ongelooflijk goed voetballen. Ik hoop dat hij kan laten zien wat hij in zijn mars heeft. Hij is een enorm creatief en positief, maar hij wil ook heel hard werken. Hij heeft een enorm talent en ik hoop dat hij dat kan laten zien. Hij heeft exceptionele kwaliteiten, maar er is ook een reden waarom hij nu bij Fortuna Sittard speelt. Ik hoop dat hij belangrijk voor ons kan zijn en dan nog een stap kan maken."