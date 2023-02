LIVE eredivisie | Sparta op Kasteel tegen Go Ahead Eagles: Rotterdammers blijven zesde bij zege

LIVE eredivisie | FC Utrecht na bekersuc­ces tegen AZ op bezoek bij Vitesse

FC Utrecht zorgde dinsdag voor een verrassende bekerzege op AZ, vanmiddag wacht de uitwedstrijd in de eredivisie tegen Vitesse. De thuisploeg heeft twintig punten na twintig speelrondes en staat in de onderste regionen van de ranglijst. FC Utrecht heeft 33 punten en doet volop mee voor een plaats in de play-offs om Europees voetbal. De aftrap in de GelreDome in Arnhem is om 14.30 uur, volg de ontwikkelingen in ons liveblog.

10:00