LIVE eredivisie | Tadic zet Ajax op voorsprong tegen FC Twente na uiterst moeizaam eerste halfuur

Winnen bij FC Twente en hopen dat PSV in Alkmaar een nederlaag incasseert. Alleen op die manier kan Ajax zich nog verzekeren van de tweede plek en een ticket voor de voorrondes van de Champions League. Om 14.30 uur is er afgetrapt in Enschede. Hier mis je geen moment van het duel in de Grolsch Veste. De wedstrijd van PSV volg je in dit liveblog.